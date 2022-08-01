Гражданам в РФ рассказали, как можно спасти упавший в море смартфон

Самым лучшим способом спасти намокший в море смартфон является сервисный центр.

Об этом рассказал инженер регионального подразделения МИА «Россия сегодня» Юрий Артамонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, каждый смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP 67 или IP 68, которые позволяют погружать устройство на определенное время и глубину в воду в зависимости от стандарта. При этом в этом есть нюансы – погружение должно быть медленным.

Что же делать, когда смартфон упал в море или например, пользователь забыл, что он лежит у него в кармане. Все это не гарантийные случаи, поэтому бесплатным ремонт точно не будет. В случае с пресной водой шансы на то, что гаджет можно спасти есть, но это не касается соленой воды.

«Самостоятельно просушить телефон можно, если у вас есть чистый спирт, вы умеете разбирать телефон и знаете, какие детали можно опустить в спирт, а какие нет. Народный способ – положить телефон в рис, но это не панацея. Лучше всего отнести телефон в сервис и сделать это нужно как можно скорее. Если ваш телефон со съемной батареей – самым первым действием, еще до похода в сервис, вытаскивайте батарею», — сказал Артамонов.

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