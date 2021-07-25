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Гражданам в РФ пояснили, как продлить жизнь батареи смартфона

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О том, как правильно эксплуатировать смартфоны, чтобы их аккумуляторы служили как можно дольше, специалисты говорили не раз.

Многие способы дано известны, тем не менее недавно специалист в России снова напомнил о правилах, которые продлят срок службы батареи.

Конечно же речь идет о гаджетах с литий-иoнными или литий-полимерными aккyмyлятopaми, которые используются в современных устройствах. Если ранее батареи телефонов советовали разряжать и заряжать полностью, то в современных смартфонах это не только не нужно, но и может снижать ресурс батареи.

Рекомендуется заряжать батарею не выше 90% и подключать ее к блоку питания, когда на экране смартфона уровень заряда составит около 30-40%. Такое использование аккумулятора значительно продлит его срок службы.

В случае длительного хранения гаджета в выключенном состоянии, аккумулятор нужно зарядить минимум на 50% и после выключить устройство.

Не следует еще перегревать современную батарею, поэтому зарядку или хранение нужно проводить вдали от предметов, излучающих тепло.

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