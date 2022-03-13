Гражданам в РФ перечислили семь недорогих и актуальных в 2022 году смартфонов

Сейчас выбор смартфона считается ответственным делом, цены на рынке сильно изменились и уже бюджетные модели предлагают по цене свыше 20 тыс. рублей. При этом еще есть неплохие аппараты по доступной цене и с хорошими характеристиками.

РИА Новости назвали 7 недорогих смартфонов, актуальных в 2022 году. Среди них нет аппаратов свыше 24 тыс. рублей.

Покупателям предлагают обратить внимание на Xiaomi Redmi 10 и Poco M4 Pro. Эти устройства в магазинах стоят от 23 тыс. рублей, причем они способны дать пользователю все самое необходимое, а именно хорошую производительность, высокую автономность и неплохую камеру, которая делает качественные снимки в дневное время.

Если часто пользователь делает снимки в ночное время, то стоит присмотреться к Honor 50 Lite, который в магазинах стоит от 24 тыс. рублей.

Среди более бюджетных вариантов есть Realme 8i за 21 тыс. рублей, Tecno Pova 2 за 17 тыс. рублей и Samsung Galaxy A12 за 15 тыс. рублей.

Самым доступным в списке стал Nokia C30 за 12 тыс. рублей с аккумулятором на 6000 мАч, но в этом смартфоне установлен процессор Unisoc SC9863A, который не дает высокой производительности.