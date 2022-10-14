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Гражданам в РФ дали советы на случай блокировки иностранных браузеров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Россия перешла на новые сертификаты безопасности, и они уже есть в обновленных версиях отечественных браузеров, но их нет в зарубежных решениях.
Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза рассказал, какие нужно выполнять действия, если браузеры зарубежных разработчиков прекратят работать корректно или вовсе перестанут отображать российские сайты.

По словам Бевза, такое может произойти, но только в случае сайтов, подписанных SSL-сертификатом от Национального удостоверяющего центра Минцифры России.

Если браузер перекатит отображать некоторые российские сайты, то можно принудительно его заставить это сделать, но в этом случает будет использоваться HTTP вместо HTTPS, а соединение будет небезопасным.

Чтобы не рисковать, можно на компьютер или смартфон установить отечественный браузер, но если он не очень удобен для пользователя, то его можно использовать для некоторых сайтов, а в остальных случаях пользоваться привычной программой для просмотра интернета страниц.

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