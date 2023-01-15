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Гражданам России объяснили, как обезопасить домашнюю Wi-Fi сеть от взлома

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Wi-Fi роутер сейчас есть практически в каждом доме или квартире, и эти устройства зачастую уязвимы для хакеров, так как пользователи пренебрегают его защитой.
Эксперт направления специальных сервисов в компании «Ростелеком-Солар» Александр Вураско изданию Sputnik рассказал, как обезопасить домашнюю Wi-Fi сеть от взлома.

Для этого следует изменить «заводской» пароль на роутере и при его настройке выбрать шифрование сети WPA2.

«Я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде. Также выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2» — цитирует Sputnik Вураско.

Если не применить элементарную защиту, то хакеры находясь в нескольких десятков метров от роутера, могут перехватить трафик пользователя, а также получить его личные данные.

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