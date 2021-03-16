Гражданам РФ рассказали об угрожающих сломать смартфон за секунды трех багах

Специалист Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев перечислил баги, которые в настоящее время нельзя назвать актуальными.

Особенно этот касается тех багов, которые «ломали» устройства под управлением iOS.

Косарев вспомнил баг операционной системы Android, когда на заставку устанавливали картинку природного ландшафта и она заставляла перезагружаться смартфон.

Программная ошибка заключалась в том, что Android использует sRGB-цвета, а картинка была создана в цветовой гамме RGB.

Также специалист напомнил, что в iOS 9.2 при установке в настройках даты 1 января 1970 года аппарат выключался.

В iOS 13 смартфон или планшет можно было запустить в постоянную перезагрузку простым сообщением с эмоджи итальянского флага и символом на языке синдхи.