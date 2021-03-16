Гражданам РФ рассказали об угрожающих сломать смартфон за секунды трех багах

Гражданам РФ рассказали об угрожающих сломать смартфон за секунды трех багах16.03.2021 22:36
Специалист Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев перечислил баги, которые в настоящее время нельзя назвать актуальными.
Особенно этот касается тех багов, которые «ломали» устройства под управлением iOS.
Косарев вспомнил баг операционной системы Android, когда на заставку устанавливали картинку природного ландшафта и она заставляла перезагружаться смартфон.
Программная ошибка заключалась в том, что Android использует sRGB-цвета, а картинка была создана в цветовой гамме RGB.
Также специалист напомнил, что в iOS 9.2 при установке в настройках даты 1 января 1970 года аппарат выключался.
В iOS 13 смартфон или планшет можно было запустить в постоянную перезагрузку простым сообщением с эмоджи итальянского флага и символом на языке синдхи.
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