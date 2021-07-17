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Гражданам РФ рассказали о способах блокировки спам-звонков

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В частности, россиянам подсказали, какие мобильные приложения можно устанавливать на смартфоны, чтобы они блокировали спам-звонки.

Как передают «РИА Новости», статистика 2020 года показала, что в порядка 63% всех входящих звонков были спамом, а это высокий показатель.

В свою очередь в «Мегафоне» рассказали, что каждую неделю им удается блокировать около 25-30 млн спам-звонков, при этом каждый месяц на одного россиянина приходится до 9 нежелательных звонков. Большая часть из них это продажи товаров и услуг.

Со спамом также борются в МТС и Билайне, при этом все их заблокировать невозможно. Между тем специалисты рассказали, как можно бороться со спам-звонками самостоятельно.

Одним из простых способов назвали мобильные приложения, которые определяют номера и блокируют ранее замеченные в подозрительной активности.

При этом для использования таких приложений, пользователи должны разрешить им доступ к телефонной книге, а такая информация может быть использована.

Программы нужно устанавливать только от проверенных источников, и прежде чем его начать кнопку «скачать» советуют изучить приложение и его разработчиков.

Можно использовать стандартное приложение «телефон», которое называют безопасным, но оно доступно для Android-устройств, тогда как пользователям смартфонов на iOS придется устанавливать сторонние приложения.

Еще можно воспользоваться услугами оператора, а самым «народным» способом является игнорирование звонков с незнакомых номеров, а также блокирование номера вручную.

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