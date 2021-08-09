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Гражданам РФ рассказали, как за раз освободить много места в памяти смартфона

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В частности, специалисты поведали россиянам, о том, как очистить смартфон от данных мессенджеров WhatsApp и Telegram, которых в смартфоне оказывается немало.

«Российская газета» гражданам РФ рассказали, как за раз освободить много места в памяти смартфона, отметив, что для начала нужно провести проверку, чтобы выяснить, сколько места занимают в памяти WhatsApp и Telegram.

Если речь идет о приложении Telegram, то узнать, сколько данных он занимает, для этого потребуется зайти в настройки, выбрать «Использование памяти» и просмотреть все файлы, которые были получены или отправлены через мессенджер.

Следом советуют использовать кнопку «очистить кэш Telegram». Аналогичные действия нужно провести и в WhatsApp, где в настройках нужно выбрать «Данные и Хранилище» и выбрать пункт управление хранилищем.

При этом в этом мессенджере можно просмотреть чаты, которые занимают больше всего памяти, а затем удалить их все, либо вручную выбрать ненужные.

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