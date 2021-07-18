Эксперты уверены, что бесконтактный метод оплаты через смартфон полностью надежен и его невозможно взломать.

Издание «РИА Новости» рассказало, насколько сейчас безопасна бесконтактная оплата, и как не потерять деньги при оплате со смартфона.

Многие переживают, что в толпе или общественном транспорте злоумышленники могут поднести к устройству терминал и списать денежные средства.

Но как отметили эксперты, такое на самом деле не практикуются, ведь для списания средств, даже маленькой суммы, требуется разблокировка смартфона, а еще все платежные терминалы находятся на учете в банковском учреждении.

Поэтому такой метод кражи средств не используется. Единственным способом, как могут списать средства, может быть вариант, если был утерян смартфон и у злоумышленника есть код его разблокировки.

Специалисты советуют при утере смартфона с активной платежной системой, заблокировать аппарат удалено, или позвонить в банк и попросить отвязать или заблокировать подвязанную карту.