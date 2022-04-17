Гражданам РФ рассказали, как найти скрытую камеру при помощи фонарика на смартфоне

Специалист в России рассказал, как можно выявить наличие скрытой камеры в помещении.

В том числе был озвучен и способ обнаружения при помощи фонарика на смартфоне. О способах обнаружения скрытой камеры рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Как пишет «Прайм», обнаружение скрытой камеры возможно при помощи фонарика на смартфоне, что названо самым простым способом.

При выключенном свете просвечивание фонариком на смартфоне может выявить камеру по блику, который возникает из-за объектива камеры. С другой стороны в некоторых камерах присутствуют светодиоды, а их легко заметить в темноте.

Еще можно использовать приложение на смартфоне для обнаружения Wi-Fi-сигнала, который позволяет передавать камере видео на серверы хранения.

Обнаружить камеру можно и в списке доступных Wi-Fi-сетей, где как правило в названии используют цифры, указывающие на пиксельное разрешение. Такие названия обычно в заводских настройках камеры, поэтому если ее устанавливал новичок, то и название ее он мог не изменить.