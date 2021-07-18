Бесплатные Wi-Fi всегда несли угрозу, и если ранее эксперты советовали пользоваться бесплатным подключением только в самых крайних случаях, то теперь пользователям советуют вовсе отключать Wi-Fi модуль на смартфоне.

При первом подключении к бесплатному Wi-Fi, аппарат запоминает название точки и в дальнейшем подключится к ней автоматически.

Этим как раз и могут воспользоваться злоумышленники, которые могут создать еще одну точку с таким же названием и смартфон будет к ней автоматические подключатся.

Таким образом, хакеры могут перехватить трафик пользователя или получить его данные.

К тому же злоумышленники могут создать фишинговый портал для подключения, на котором к примеру, потребуется выполнить некоторые действия, в том числе просьба ввести данные банковской карты.