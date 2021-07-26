Общаясь с российскими журналистами гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал россиянам хотя бы иногда отключать интернет на смартфоне.

Специалист гражданам РФ посоветовал отключать интернет на смартфоне хотя бы ради экономии батареи и трафика, пишет агентство «Прайм».

При этом было добавлено, что отключение интернета на устройстве также позволит ему отдохнуть, ведь даже в фоновом режиме смартфон постоянно передает информацию от сервера к телефону.

С другой стороны, отключение интернета позволит еще и отдохнуть пользователю от информационного шума.