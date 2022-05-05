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Гражданам РФ перечислили три ключевых действия при утере смартфона

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Утеря телефона очень частое явление, и не все знают, что нужно делать, если это произошло.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков советует при утере смартфона или телефона позвонить на него, возможно он находится рядом, или нашедший возьмет трубку и вернет его.

Если такое действие по помогло, то следует включить режим утери аппарата. Эта функция у смартфонов Apple уже встроена, а на Android-смартфонах специалист советует использовать программу от производителя.

В последнюю очередь нужно обратиться в полицию с заявлением о краже.

Также Пермяков рассказал, что делать, если вы нашли чужой смартфон. Если он был найден в общественном месте, то нужно обратиться к охране или администрации заведения.

Если аппарат был утерян в метро или на улице, то лучше обратится в полицию. Не зависимо от места смартфон нужно передавать под расписку, в которой следует отметить повреждения, если имеются, модель устройства, а также место дату и время передачи.

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