Гражданам РФ перечислены способы обнаружения слежки в номере отеля

В каждом номере отеля может находится камера наблюдения.

Для того чтобы обнаружить скрытую камеру в номере отеля, можно использовать несколько способов, но стоит отметить, что они не гарантируют обнаружение устройства для слежки.

Как сказала Торина Клосовски, специалист по вопросам конфиденциальности и безопасности компании Wirecutter, можно использовать специальные приложения для смартфонов.

Они умеют обнаруживать камеры сканируя помещения, но даже этим программам не следует доверять.

Самым лучшим способом обнаружения камеры до сих пор остается ручной. Так, необходимо взять фонарик и проверить все темные места, а еще можно выключить свет в номере и присмотреться, так как на камере возможно будет виден ИК-сигнал в виде красной точки.

Также для безопасности можно отключить все сомнительные гаджеты, среди которых адаптеры Wi-Fi или электронные будильники.