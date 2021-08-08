Российский рынок кнопочных телефонов сейчас набирает обороты, и с каждым годом россияне все больше покупают «кнопки» как рабочий аппарат или второй на случай если смартфон разредился.

По словам генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сейчас кнопочные телефоны имеют большое преимущество перед смартфонами, ведь они способны работать до двух недель и обеспечивают информационную безопасность.

Максимально простые телефоны не только являются очень надежными, ведь через них никто не подслушивают пользователя с целью таргетирования рекламы и не сохраняет геолокацию.

К тому же на рынке сейчас есть устройства, которые не имеют выхода в интернет и даже не оснащены камерой.