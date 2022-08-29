Граждан в РФ призвали удалить фото паспортов и банковских карт из переписок

Через мессенджеры россияне передают большое количество личной информации, и это не только личная переписка, но также фото и документы.

В Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ советуют россиянам не передавать через мессенджеры фото личных документов и банковских карт.

Также не стоит отправлять логины и пароли через соцсети.

Обмен такими данным увеличивает шансы на получение их злоумышленниками. Лучше всего при передаче важной информации или фото все удалять потом из переписки, причем нужно, чтобы информация была удалена у всех собеседников.

Также стоит не использовать для важной информации «облако», но если нет выхода, то следует его защитить двухфакторной идентификацией и применять шифрование.