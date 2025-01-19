Граждан РФ предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей

Появилась новая схема мошенничества, ориентированная на детей. Злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений, и говорят о необходимости обновления данных в электронном журнале или профиле ученика.

Для большей правдоподобности они используют настоящие данные работников школ и технологии дипфэйка. Мошенники просят родителей предупредить детей о звонках из школы, а затем убеждают детей сообщить им код из SMS-сообщения.

Этот код может быть использован для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и для дальнейших противозаконных действий.

Родителям следует быть внимательными и проверять информацию через официальные каналы связи с администрацией школы, чтобы избежать мошенничества.