Главная » Новости

Граждан РФ предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Появилась новая схема мошенничества, ориентированная на детей. Злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений, и говорят о необходимости обновления данных в электронном журнале или профиле ученика.

Для большей правдоподобности они используют настоящие данные работников школ и технологии дипфэйка. Мошенники просят родителей предупредить детей о звонках из школы, а затем убеждают детей сообщить им код из SMS-сообщения.

Этот код может быть использован для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и для дальнейших противозаконных действий.

Родителям следует быть внимательными и проверять информацию через официальные каналы связи с администрацией школы, чтобы избежать мошенничества.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.