«Гравитон» выпустит первые отечественные серверы в РФ на основе технологий Intel

Компания «Гравитон» объявила о выпуске своих первых серверов, которые будут основаны на процессорах Intel Xeon Emerald Rapids. Эти серверы, включенные в реестр промышленной продукции Минпромторга, будут представлены моделями С2122ИУ и С2242ИУ, являющимися серверами общего назначения.

Оба сервера будут иметь форм-фактор 2U и будут оснащены российскими материнскими платами «Урал», которые будут поддерживать до 8 ТБ оперативной памяти DDR5. С2122ИУ сможет вместить до 12 накопителей LFF, а С2242ИУ — до 24 накопителей SFF, с доступом к ним через переднюю панель.

Новые серверы будут поддерживать установку различных карт расширения PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а их корпуса будут обладать эффективной системой вентиляции для стабильной работы даже при высоких нагрузках.

Представители компании отмечают, что это первый шаг в предоставлении производительной и надежной IT-инфраструктуры с отечественным происхождением. Они также активно работают над обеспечением совместимости с российскими операционными системами, такими как РЕД ОС и РОСА «Хром».