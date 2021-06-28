Главная » Новости

Новая игра GTA 6 может появиться в продаже в конце 2024 года

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 98 Опубликовано

Поклонники Grand Theft Auto разочарованы информацией, поступившей от инсайдера.
Авторитетный сетевой информатор сообщил, что Grand Theft Auto VI выйдет не ранее 2024 года.

Помимо ориентировочной даты инсайдер рассказал, где будет происходить действие проекта.

Локация GTA 6 будет сосредоточена в современном Вайс-Сити, причем разработчики сосредоточатся на сетевом режиме игры, а сама игра будет постоянно меняться подобно Fortnite.

В Rockstar намерены GTA 6 выпустить завершенной, поэтому игра выйдет значительно позже чем сообщалось ранее.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов