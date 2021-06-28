Новая игра GTA 6 может появиться в продаже в конце 2024 года

Поклонники Grand Theft Auto разочарованы информацией, поступившей от инсайдера.

Авторитетный сетевой информатор сообщил, что Grand Theft Auto VI выйдет не ранее 2024 года.

Помимо ориентировочной даты инсайдер рассказал, где будет происходить действие проекта.

Локация GTA 6 будет сосредоточена в современном Вайс-Сити, причем разработчики сосредоточатся на сетевом режиме игры, а сама игра будет постоянно меняться подобно Fortnite.

В Rockstar намерены GTA 6 выпустить завершенной, поэтому игра выйдет значительно позже чем сообщалось ранее.