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Grand Theft Auto V перевыпустят на PlayStation 5 и Xbox Series X

12.06.2020 17:10

Grand Theft Auto V адаптируют для консолей нового поколения, о чем заявили в Rockstar Games.

Вчера была показана расширенная версия Grand Theft Auto V для PlayStation 5, в которой улучшили графику, увеличили производительность и полностью адаптировали приставку под новую платформу.

Сегодня стало известно, что Grand Theft Auto V будет доступна и для нового Xbox.

Игра станет доступна только в следующем году. Точной даты разработчики не озвучили, но уточнили, что выход намечен на вторую половину 2021 года. Одновременно с Grand Theft Auto V появится и Grand Theft Auto Online (GTA Online).

На PS5 игра GTA Online первые три месяца будет бесплатной, причем для покупателей японской консоли будет доступен эксклюзивный контент и дополнительные бонусы.

Помимо этого, владельцы PlayStation 4 с подпиской PlayStation Plus в Grand Theft Auto Online ежемесячно будут получать дополнительно 1 млн GTA-долларов.

Такая щедрая акция продлится до выхода GTA Online на PlayStation 5.

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