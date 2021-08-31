Главная » Новости

График запуска Realme 9 series, 8s и 8i в Индии объявлен

На чтение 1 мин Просмотров 157 Опубликовано

Ожидается, что китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустит несколько смартфонов в ближайшие недели. Это новые модели в уже существующей серии Realme 8 и в совершенно новой серии Realme 9.

График запуска Realme 9 series, 8s и 8i в Индии объявлен

Типстер Йогеш Брар сотрудничал с 91Mobiles, чтобы раскрыть график запуска серий Realme 9, Realme 8s и Realme 8i в Индии. По его словам, эти телефоны начнут дебютировать в стране уже в следующем месяце.

Согласно источнику утечки, realme 8s и realme 8i будут запущены первыми в сентябре. Фактически, розничные магазины уже начали расклеивать рекламные плакаты этих телефонов. Следовательно, они действительно могут выпустить в ближайшие несколько дней.

С другой стороны, лидер сообщает, что серия Realme 9 будет представлена ​​в октябре перед праздничным сезоном Дивали в начале ноября. Согласно последним данным, ожидается, что эта линейка будет включать четыре устройства, а именно realme 9, realme 9 Pro, realme 9 Prime и realme 9A.

Это еще не все, realme также работает над серией realme Note 9, состоящей из двух моделей — realme Note 9 и realme Note 9 Prime. К сожалению, подробности их запуска на данный момент неизвестны.

Источник — Astera.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA