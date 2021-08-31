График запуска Realme 9 series, 8s и 8i в Индии объявлен

Ожидается, что китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустит несколько смартфонов в ближайшие недели. Это новые модели в уже существующей серии Realme 8 и в совершенно новой серии Realme 9.

Типстер Йогеш Брар сотрудничал с 91Mobiles, чтобы раскрыть график запуска серий Realme 9, Realme 8s и Realme 8i в Индии. По его словам, эти телефоны начнут дебютировать в стране уже в следующем месяце.

Согласно источнику утечки, realme 8s и realme 8i будут запущены первыми в сентябре. Фактически, розничные магазины уже начали расклеивать рекламные плакаты этих телефонов. Следовательно, они действительно могут выпустить в ближайшие несколько дней.

С другой стороны, лидер сообщает, что серия Realme 9 будет представлена ​​в октябре перед праздничным сезоном Дивали в начале ноября. Согласно последним данным, ожидается, что эта линейка будет включать четыре устройства, а именно realme 9, realme 9 Pro, realme 9 Prime и realme 9A.

Это еще не все, realme также работает над серией realme Note 9, состоящей из двух моделей — realme Note 9 и realme Note 9 Prime. К сожалению, подробности их запуска на данный момент неизвестны.

Источник — Astera.