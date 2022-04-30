Графический процессор NVIDIA H100 оценили в 36 тысяч долларов

Nvidia H100 появилась в японском магазине. Эта видеокарта имеет 80 ГБ памяти, 15 872 активных ядер CUDA и производительность 60 TFLOPS.

Графический ускоритель разработан на архитектуре Hopper, и как можно понять по производительности, данный продукт предназначен не для персональных компьютеров, а для серверов и суперкомпьютеров.

В Японии видеократа Nvidia H100 стоит 36 445 долларов, и пока это единственная цена, так как другие магазины мира ее не предлагают.

Также в этом магазине недавно появилась карта AMD Instinct MI210, которая стоит в два раза дешевле — 16 500 долларов, но тут стоит учесть, что и производительность у нее значительно меньше в сравнении с Nvidia H100.