Графический процессор MacBook Pro M1 Max более чем в 3 раза быстрее, чем M1, в тесте First Metal

Несколько тесты уже дали нам общую оценку производительности процессора от M1 чипа Max, но мы имели мало представления о производительности GPU. «M1» Max оснащен до 32 графическими ядрами, что является значительным улучшением по сравнению с 8-ядерным графическим процессором «M1», который был первым чипом Apple.

Первый тест Metal для M1‌ Max появился сегодня днем, когда чип получил 68870 баллов. Для сравнения, чип M1‌ в 13-дюймовом MacBook Pro имеет рейтинг Metal 20581, а Radeon Pro 5600M — самый высокий. -конечный вариант графического процессора для предыдущей 16-дюймовой модели на базе Intel имеет оценку Metal 42510.

По сравнению с самым быстрым чипом, доступным в 16-дюймовом MacBook Pro предыдущего поколения от Apple, «M1» Max на 62 процента быстрее, и он в 3 раза быстрее, чем чип «M1» в 13-дюймовом MacBook Pro, исходя из имеющейся у нас оценки Metal. .

Неясно, является ли этот чип «M1» Max 24-ядерным или 32-ядерным. Это тоже всего лишь один результат, поэтому мы сможем получить лучшее представление о графической производительности, когда будут доступны дополнительные тесты.

Согласно Apple, 32-ядерный графический процессор в «M1» Max до 4 раз быстрее, чем «M1». Apple заявила, что этот чип обеспечивает производительность, «сопоставимую с высокопроизводительным графическим процессором в компактном профессиональном портативном ПК», при этом потребляя на 40 процентов меньше энергии.

С тех пор, как мы в последний раз публиковали тесты процессора для чипа M1 Max / Pro, появилось несколько дополнительных результатов . Сравнивая несколько тестов, ‌M1‌ Max / Pro получил средний балл 1742 для одноядерного процессора и средний балл для многоядерного процессора 12135.

Чип имеет самый высокий одноядерный счет любого Mac на сегодняшний день, и его били только в многоядерной производительности по 16, 18, 24 и 28-ядерным Intel Xeon чипов , используемых в более дорогом ИМАКЕ Pro и Mac Профессиональные модели.