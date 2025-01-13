GPD выпустила игровой портативный компьютер Win Mini 2025 за 65 700 рублей

Компания GPD представила свой новый игровой портативный компьютер Win Mini 2025, который предлагает высокую производительность и функциональность.

Устройство доступно с несколькими на выбор процессорами, включая AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 и топовый Ryzen AI 9 HX 370. Также выпущена ограниченная белая версия в количестве 240 штук.

Win Mini 2025 оснащён графическим процессором Radeon 890M, который обеспечивает отличную графику, а оперативная память LPDDR5x доступна до 64 ГБ. Дисплей с частотой 120 Гц имеет яркость 500 нит и поддерживает AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса.

Портативный компьютер включает в себя накопители M.2 PCIe Gen 4 до 2 ТБ, джойстики с датчиком Холла и высокоточный тачпад. Он поддерживает USB4, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор ёмкостью 44,24 Вт·ч обеспечивает длительное время работы и быструю зарядку.

GPD Win Mini весит около 555 г и выполнен из прочного алюминиевого сплава. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене от 4800 юаней (65 700 руб.), а доставка начнётся 10 февраля 2025 года.