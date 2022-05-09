Компания Hisense готовит анонс смартфона с экраном из электронных чернил

Hisense каждый год выпускает смартфон с основным E Ink экраном, и скоро будет показана новая версия модели с дисплеем, основанным на электронных чернилах.

11 мая состоится презентация Hisense A9 с большим E Ink экраном. Сообщается, что в аппарате установят 6,7-дюймовую панель с плотностью 300 пикселей на дюйм.

Разрешение экрана пока не раскрывается, но уже известно, что в основе устройства ляжет процессор Unisoc T610, памяти будет установлено 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной.

Hisense A9 поступит в продажу под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Touch OS.

Другие параметры смартфона будут раскрыты в день презентации, также на ней озвучат дату старта продаж и стоимость.