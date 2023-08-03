Gothic Classic выйдет на Nintendo Switch в конце сентября

Новость об анонсе игры «Готика» для Nintendo Switch была представлена её авторами. Издание получит название «Gothic Classic» и станет доступным для приобретения уже с 28 сентября. Команда представила трейлер, чтобы отметить этот момент.

Для адаптации к портативной консоли были внесены изменения в управление и пользовательский интерфейс. Также игроки смогут оценить улучшенную графику и производительность. Стоит отметить, что «Gothic Classic» представляет собой порт, а не ремастер.

Разработчики также предоставили полный список изменений, которые затронут множество аспектов игры, включая поведение искусственного интеллекта, качество анимаций, а также отображение текстур в игровом мире.

Отметим, что находящийся в разработке ремейк «Готики» также приковал внимание поклонников. Авторы пообещали сохранить ключевые аспекты оригинальной игры в новом воплощении. Выход ремейка «Готика» ожидается в 2024 году и запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.