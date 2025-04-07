Госуслуги стали ещё безопаснее — блокируют доступ к финансовой информации

Госуслуги проводят меры по новой безопасности для защиты пользователей.

Если действия пользователя в учетной записи будут выглядеть подозрительно, доступ к разделам личного кабинета будет временно ограничен на 72 часа.

Кроме того, в случае подозрения на взлом пользователи не смогут проникнуть в значимые ресурсы через Госуслуги.

Например, нельзя авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или использовать мобильное приложение «Госключ».

Эти меры направлены на минимизацию последствий в случае неправомерного доступа к аккаунту.