Главная » Новости

Госуслуги стали ещё безопаснее — блокируют доступ к финансовой информации

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Госуслуги проводят меры по новой безопасности для защиты пользователей.

Если действия пользователя в учетной записи будут выглядеть подозрительно, доступ к разделам личного кабинета будет временно ограничен на 72 часа.

Кроме того, в случае подозрения на взлом пользователи не смогут проникнуть в значимые ресурсы через Госуслуги.

Например, нельзя авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или использовать мобильное приложение «Госключ».

Эти меры направлены на минимизацию последствий в случае неправомерного доступа к аккаунту.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.