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Госуслуги обзаведутся еще одной полезной для россиян функцией

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Новая опция регистрации в отелях без предъявления физического паспорта на ресепшене будет доступна россиянам.

Вместо этого граждане смогут представить QR-код с данными паспорта через мобильное приложение «Госуслуги».

Это нововведение будет введено в апреле 2024 года в рамках «дорожной карты» по изменениям в нормативном регулировании в сфере туризма.

Также стоит отметить, что российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту, независимо от места их постоянного проживания. Это даст больше гибкости и удобства при путешествиях.

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