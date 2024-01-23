Госуслуги обзаведутся еще одной полезной для россиян функцией

Новая опция регистрации в отелях без предъявления физического паспорта на ресепшене будет доступна россиянам.

Вместо этого граждане смогут представить QR-код с данными паспорта через мобильное приложение «Госуслуги».

Это нововведение будет введено в апреле 2024 года в рамках «дорожной карты» по изменениям в нормативном регулировании в сфере туризма.

Также стоит отметить, что российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по заграничному паспорту, независимо от места их постоянного проживания. Это даст больше гибкости и удобства при путешествиях.