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Госструктурам КНР дали рекомендации отказаться от техники с чипами Intel и AMD

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Китайские государственные учреждения постепенно откажутся от использования ПК, серверов и другого оборудования с чипами американских компаний Intel и AMD.

Это следует из новых правил закупок техники для государственных учреждений, подготовленных Министерством промышленности и информационных технологий КНР.

В документе также содержится рекомендация отказаться от операционной системы Windows и другого программного обеспечения иностранных разработчиков в пользу местных альтернатив.

Основная цель новых правил — обеспечить использование более безопасной и надежной техники государственными учреждениями.

В качестве рекомендованного для закупок оборудования упоминаются процессоры с чипами от китайских компаний Huawei и Phytium.

Согласно одному из источников, эти стандарты являются первыми общенациональными, детализированными и четко выраженными рекомендациями по продвижению инноваций в области IT-приложений.

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