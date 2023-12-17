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Госслужащим в КНР запретили пользоваться техникой компании Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно информации Bloomberg, все больше государственных агентств и фирм в Китае приказывают своим сотрудникам не приносить в офис гаджеты iPhone и другие иностранные устройства.

Запрет распространяется не только на Apple, но и на Samsung. Это связано с постепенным вытеснением американских продуктов в пользу китайских аналогов.

Акции Apple упали после публикации этой информации. Ранее китайское правительство опровергало существование ограничений на продукцию Apple, но выразило обеспокоенность по поводу безопасности этих устройств.

Различные организации в Китае принимают разные меры в отношении использования гаджетов Apple. Некоторые запрещают их использование на рабочем месте, а другие полностью запрещают их в любом месте.

Официальных законов или постановлений, запрещающих покупку и использование продукции Apple или других иностранных брендов, в Китае не было издано, но множество организаций принимают собственные решения в этом вопросе.

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