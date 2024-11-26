Госорганам и банкам запретят общаться с клиентами через мессенджеры

В России вводятся новые меры для защиты граждан от кибермошенников. По поручению правительства Минцифры совместно с Банком России и правоохранительными органами разработан пакет законопроектов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-аферистами.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что комплексный план действий включает около 30 мер.

Среди них — возможность для россиян удалённо запретить оформление кредитов и займов на своё имя через портал госуслуг или банковские приложения. Также кредитные организации будут тщательнее проверять заёмщиков, анализируя их кредитную историю.

При изменении персональных данных будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов. Госорганы, банки и цифровые платформы смогут обмениваться информацией в режиме онлайн, что поможет моментально выявлять подозрительные действия.

Кроме того, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы пользователи могли видеть, кто им звонит. Госорганам, банкам и операторам будет запрещено общаться с клиентами через мессенджеры; все официальные уведомления будут приходить только через проверенные каналы связи.