Главная » Новости

Госкорпорация «Ростех» разработала защищённый российский мессенджер «Колибри»

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Холдинг «Росэлектроника» (входит в состав госкорпорации Ростех) при содействии компании «Открытая мобильная платформа», создал новый защищенный мессенджер.
В России для мобильных устройств под управлением ОС «Аврора» создан специальный защищенный мессенджер «Колибри».

Как написали в пресс-службе Ростех, «Колибри» предназначен для работы на смартфонах и планшетах с предустановленной ОС Аврора 4.0.

Новый мессенджер позволяет безопасно обмениваться информацией и минимизирует возможность информационных утечек.

Мессенджер рассчитан для работы в корпоративной сегменте и обладает большим количеством защиты, включая специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.