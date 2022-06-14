Госкорпорация «Ростех» разработала защищённый российский мессенджер «Колибри»

Холдинг «Росэлектроника» (входит в состав госкорпорации Ростех) при содействии компании «Открытая мобильная платформа», создал новый защищенный мессенджер.

В России для мобильных устройств под управлением ОС «Аврора» создан специальный защищенный мессенджер «Колибри».

Как написали в пресс-службе Ростех, «Колибри» предназначен для работы на смартфонах и планшетах с предустановленной ОС Аврора 4.0.

Новый мессенджер позволяет безопасно обмениваться информацией и минимизирует возможность информационных утечек.

Мессенджер рассчитан для работы в корпоративной сегменте и обладает большим количеством защиты, включая специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты.