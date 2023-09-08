Госкорпорации переходят на российские смартфоны AYYA T1 вместо iPhone

Госкорпорация «Ростех» перешла на использование смартфонов бренда AYYA после введения запрета на использование техники Apple для рабочих целей сотрудниками. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании. Ограничения затронули не только смартфоны, но также планшеты и ноутбуки Apple. Представитель «Ростеха» отметил, что сотрудники отдают предпочтение моделям отечественных производителей, включая смартфоны собственного бренда AYYA.

Смартфон AYYA T1 предназначен для государственных заказчиков и работает на защищенной российской операционной системе «Аврора». Силовые структуры и «Росатом», по словам источника, используют от нескольких сотен до 2000 смартфонов AYYA T1. Однако на розничном рынке смартфон AYYA T1 с ОС Android 11 пока не пользуется высоким спросом. С октября 2021 года по март 2023 года было продано всего 905 таких смартфонов через ритейлеров, что составило 18% от общего объема поставок со заводов в Китае, где они производятся.

Запрет на использование техники Apple начали вводить среди чиновников и сотрудников российских госкорпораций после предупреждения ФСБ о разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах этой компании. По данным спецслужбы, «несколько тысяч» iPhone были заражены вредоносным программным обеспечением. ФСБ обнаружила аномалии, которые «характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловлены работой ранее не известного программного обеспечения».

Таким образом, с лета запреты на использование продукции Apple были введены в организациях, подведомственных Минфину, Минэнерго, Минпросвещению, Минцифре, Минтрансу, Минпромторгу, ФТС, «Ростеху», Росавиации и РЖД. В администрации президента запреты начали действовать уже в конце марта.

Кроме того, ограничения на использование техники Apple в рабочих целях были введены Минобрнауки. Приказ, направленный в один из институтов РАН, устанавливает, что каждый сотрудник должен ознакомиться с документом под расписку. При этом приказ не определяет наказания за нарушение запрета.