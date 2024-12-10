Госдума приняла законопроект о сборе за интернет-рекламу

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит сбор за рекламу в интернете в пользу федерального бюджета, согласно информации РБК.

Документ вносит изменения в закон «О рекламе» и обязывает операторов рекламных систем и распространителей интернет-рекламы отчислять 3% от своего квартального дохода в бюджет.

Сбор не будет касаться рекламы, размещенной на сайтах телеканалов, радиоканалов, государственных организаций и информационных агентств.

Собранные средства будут направлены на поддержку разработчиков российского программного обеспечения. Поправки вступят в силу 1 января, а сбор начнёт взиматься с 1 апреля.