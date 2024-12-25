Госдума предупредила о возможной блокировке WhatsApp в России

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp в России. Окончательное решение будет зависеть от действий руководства компании.

19 декабря Роскомнадзор добавил WhatsApp, принадлежащий Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ), в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис обязан хранить данные о пользователях и их переписках и предоставлять их по запросу властей.

Хотя от мессенджера не требуют значительных изменений в модерации, необходима кооперация с правоохранительными органами. Свинцов отметил, что эти меры направлены на защиту безопасности.