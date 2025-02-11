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Госдума предложила изменения в законопроект о потребительских кредитах

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Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения для потребительских кредитов.

Согласно новым предложениям, если банк или МФО нарушили процедуры предотвращения мошенничества и выдали кредит, за который впоследствии возбуждено уголовное дело, заемщик не будет обязан возвращать украденные средства.

Также банки будут отказывать в выдаче платежных карт людям, которые попали в базы мошенников. В таких случаях их денежные транзакции могут быть приостановлены или ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, из-под действия периода охлаждения будут исключены кредиты с залогом, поручительством или созаемщиками, а также займы для рефинансирования прежних долгов и кредиты на покупку товаров, если они не оформлены онлайн.

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