Госдума предлагает ужесточить наказания за злоупотребления с персональными данными

Депутаты Госдумы внесли поправки в законодательство, направленные на борьбу со злоупотреблениями в области сбора и обработки персональных данных. Теперь за нарушения предусмотрены не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность.

Изменения отражены в законопроектах №502104-8 и №502113-8. Согласно новым правилам, согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов. Запрещается вводить ограничения на доступ к информации, если пользователь отказался предоставлять свои данные.

Максимальный штраф за утечку данных более 100 000 человек составляет 500 миллионов рублей. За обработку персональных данных без согласия можно получить штраф до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 500 тысяч рублей.

Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет за утечку данных несовершеннолетних или биометрии.

В случае утечки в корыстных целях, срок может увеличиться до шести лет. За кражу и незаконное использование персональных данных также вводится уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы. Новые положения вступят в силу 1 марта 2025 года.