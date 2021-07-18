«Горизонт» выпустил свой первый прозрачный телевизор

Белорусская компания «Горизонт» выпустила свой первый прозрачный экран, основанный на органических светодиодах.

Для производителя это новый шаг в развитии, так как прозрачные панели позволяют их использовать в рекламном бизнесе, торговле и даже в транспорте вместо стекол.

Прозрачная OLED панель получила диагональ 55 дюймов, ее разрешение составляет 1920х1080 пикселей, а толщина всего 6 мм.

Отмечается, что в новинке нет черного цвета и подсветки, так как светятся непосредственно сами органические светодиоды, а вместо черного оттенка светодиод становится прозрачным.

Такой эффект позволяет человеку видеть изображение на панели и одновременно видеть, что находится за экраном.