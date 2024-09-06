GoPro представила экшн-камеры Hero 13 Black и Hero

GoPro представила в Индии свои новые экшн-камеры Hero 13 Black и Hero, которые предлагают ряд улучшенных функций.

Hero 13 Black позволяет записывать видео с разрешением до 5,3K при 60 кадрах в секунду и оснащена системой стабилизации для плавного воспроизведения.

Она поддерживает 13-кратную замедленную съемку в разрешении 720p при 400 кадрах в секунду и имеет аккумулятор большей емкости.

Камера также включает в себя CMOS-матрицу на 27,6 МП, сенсорный дисплей размером 2,27 дюйма и дополнительный экран на фронтальной панели. Версия Hero 13 Black Creator Edition поставляется с Volta Power Grip и медиа-модом, а также предлагает различные аксессуары.

Более доступная модель Hero поддерживает запись до 4K и имеет сенсорный дисплей размером 1,76 дюйма. Ее аккумулятор емкостью 1255 мАч обеспечивает вес в 86 граммов и поддерживает microSD-карты.

Цена Hero 13 Black составляет 44 990 индийских рупий (48 000 руб.) , в то время как Hero стоит 23 990 рупий (25 600 руб.). Предварительные заказы в Индии начнутся на этой неделе, а первые продажи запланированы на конец месяца.