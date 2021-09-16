GoPro Hero10 Black оснащен новым процессором для более четкого и плавного видео

Сегодня знаменует собой официальную презентацию новейшей экшн-камеры GoPro — Hero10 Black. Его наиболее примечательной особенностью является новый процессор GP2, который, помимо прочего, обеспечивает более высокую частоту кадров и лучшую стабилизацию видео.

Благодаря GP2 Hero10 Black может снимать видео с беспрецедентным (для GoPro) максимальным разрешением 5,3K / 60 кадров в секунду. Некоторые из других настроек включают 4K / 120 кадров в секунду (4-кратное замедление) и 2,7K / 240 кадров в секунду (8-кратное замедленное воспроизведение), плюс камера может снимать 23-мегапиксельные фотографии.

Новый процессор также обеспечивает лучшую цифровую стабилизацию видео в камере и автоматическое выравнивание горизонта, улучшенные характеристики при слабом освещении, интерфейс с более быстрым реагированием на задний сенсорный экран, более быструю передачу контента, а также алгоритмы обработки видео, такие как локальное отображение тонов и трехмерный шум. уменьшение, которое, как сообщается, обеспечивает более мелкую детализацию, более реалистичные текстуры и лучший контраст.

Кроме того, камера может загружать отснятый материал — в исходном качестве — в облачную учетную запись пользователя GoPro во время зарядки аккумулятора. Однако для этого требуется подписка, которая стоит 4,99 доллара США в месяц или 49,99 доллара США в год.

Другие особенности включают новую водоотталкивающую защитную крышку объектива; возможность прямой трансляции стабилизированного видео 1080p; три микрофона с продвинутой системой шумоподавления ветра; водонепроницаемость на глубине до 33 футов (10 м); и съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор емкостью 1720 мАч — в настоящее время о времени автономной работы нет ни слова.

GoPro Hero10 Black теперь доступен на веб-сайте компании по цене 399,98 долларов США — эта цена включает годовую подписку на облачную учетную запись.