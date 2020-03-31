Google завершает продажи Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Эти смартфоны были представлены еще в октябре 2018 года.

Пользователям в этих моделях очень не нравилась сильно глубокая «челка», тем не менее Google Pixel 3 и Pixel 3 XL продавались неплохо.

Но теперь в компании Google объявили о завершении продаж смартфонов, которые уже исчезли из официального сайта компании.

Впрочем, в офлайн магазинах эти аппараты будут распродавать еще долгое время.

Источник: gazetadaily.ru.