Google завершает продажи Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Google завершает продажи Google Pixel 3 и Pixel 3 XL31.03.2020 23:09
Эти смартфоны были представлены еще в октябре 2018 года.
Пользователям в этих моделях очень не нравилась сильно глубокая «челка», тем не менее Google Pixel 3 и Pixel 3 XL продавались неплохо.
Но теперь в компании Google объявили о завершении продаж смартфонов, которые уже исчезли из официального сайта компании.
Впрочем, в офлайн магазинах эти аппараты будут распродавать еще долгое время.
Источник: gazetadaily.ru.
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