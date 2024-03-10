Google запустит в Android 15 функцию отправки текстовых сообщений со спутника

Google готовит новую версию своей операционной системы Android, которая включает функцию спутниковой связи для обмена текстовыми сообщениями. Это стало известно благодаря Мишаалу Рахману, эксперту из Android Authority, который обнаружил эту функцию в последней бета-версии Android 14.

В бета-версии Android 14 Google представила страницу «Спутниковые сообщения», на которой пользователи смогут отправлять и получать текстовые сообщения со спутника, имея соответствующие учетные записи на своих мобильных устройствах. Кнопка на странице позволяет выбрать эту функцию, как только она станет доступна.

Хотя провайдер не указан на странице бета-тестирования, нажатие кнопки «Еще» перенаправляет на страницу T-Mobile. Это может свидетельствовать о том, что T-Mobile будет предоставлять эту функцию в Android 15.

Ранее T-Mobile уже сотрудничала с компанией SpaceX для улучшения связи в зонах с плохим приемом сотовой связи с помощью спутников. SpaceX также запустила спутники «Прямой вызов», которые обслуживают все телефоны LTE. Поэтому предполагается, что будущие спутниковые сообщения Google будут использовать эту технологию.

Эта функция предназначена не только для обычной связи, но и для экстренных ситуаций. Однако возможны задержки в доставке сообщений и ограниченное покрытие в некоторых областях. Качество сигнала может быть также повреждено погодными условиями и физическими препятствиями.

Кроме того, Google работает над функцией «Satellite SOS», возможно, в сотрудничестве с Garmin Response — центром поддержки в чрезвычайных ситуациях. Эта функция будет использоваться исключительно в чрезвычайных ситуациях и также будет поддерживать отправку текстовых сообщений.