Google запустит на Android недорогой аналог Face ID

Британский стартап Metalenz, совместно с компанией Samsung, представил на выставке MWC 2024 новый аналог биометрического сенсора Face ID от Apple.

Инновационная разработка получила название Polar ID и работает на основе захвата поляризованного изображения, полученного отражением света от лица. Этот уникальный слепок используется для идентификации пользователя.

Разработчики Metalenz утверждают, что Polar ID более доступен в цене и занимает меньше места на смартфоне по сравнению с Face ID. Однако, сенсоры для захвата поляризованного света находятся на ранней стадии развития, и ожидается, что они появятся на рынке только после 2025 года.