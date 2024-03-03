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Google запустит на Android недорогой аналог Face ID

Автор На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Британский стартап Metalenz, совместно с компанией Samsung, представил на выставке MWC 2024 новый аналог биометрического сенсора Face ID от Apple.

Инновационная разработка получила название Polar ID и работает на основе захвата поляризованного изображения, полученного отражением света от лица. Этот уникальный слепок используется для идентификации пользователя.

Разработчики Metalenz утверждают, что Polar ID более доступен в цене и занимает меньше места на смартфоне по сравнению с Face ID. Однако, сенсоры для захвата поляризованного света находятся на ранней стадии развития, и ожидается, что они появятся на рынке только после 2025 года.

Polar ID
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