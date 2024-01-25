Google запустит генерацию текста и функции ИИ в браузер Google Chrome

Первыми новые функции ИИ смогут оценить пользователи Chrome из США. Для их включения необходимо будет перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках приложения.

Команда разработчиков Google обявила, что добавила поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в популярный браузер Chrome.

Также было заявлено, что это нововведение будет доступно в версии Chrome 121 для операционных систем Windows и macOS. Оно позволит пользователям автоматически группировать вкладки в браузере по темам с помощью ИИ.

В будущих обновлениях Chrome также появится функция генерации текста с помощью ИИ. Это поможет пользователям написать обзор о продукте, составить официальное приглашение или корректно сформулировать запрос в официальные органы и другие подобные задачи.

Кроме того, в настройках браузера Chrome будет добавлена функция создания тем с использованием ИИ. Искусственный интеллект будет менять фон в соответствии с обоями, временем суток или предпочтениями пользователя.