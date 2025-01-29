Google запустила в YouTube неотключаемую рекламу длительностью до 3 часов

Пользователи YouTube сообщают о появлении чрезмерно длинных рекламных роликов, которые невозможно пропустить.

Длительность таких объявлений варьируется от 57 минут до 3 часов, иногда даже превышая продолжительность самого видео.

Многие пользователи выражают недовольство, задаваясь вопросом, является ли это техническим сбоем или намеренным решением платформы.

Некоторые замечают отсутствие кнопки «Пропустить рекламу», что вызывает подозрения, что блокировщики рекламы могут влиять на её отображение.

YouTube пояснил, что длинные рекламные ролики предназначены для пользователей с блокировщиками и что обычные пользователи всё ещё могут пропустить рекламу через 15 секунд.

В последние месяцы YouTube усилил меры против блокировщиков рекламы, включая вставку рекламы при приостановке видео и замедление работы платформы для таких пользователей. Данные с Reddit указывают на рекордную продолжительность рекламы, достигающую 90 часов в некоторых случаях.

Google подтвердил, что стандартные пользователи видят рекламу, которую нельзя пропустить, до 15 секунд на мобильных устройствах и до 60 секунд на телевизорах, но длинные объявления специально нацелены на тех, кто использует блокировщики.

Платформа настоятельно рекомендует пользователям либо отключить блокировщики, либо подписаться на YouTube Premium для просмотра без рекламы.

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