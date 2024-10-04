Google запустила синие галочки для определения подлинности сайта в поиске

Google тестирует новую функцию в поиске, которая поможет пользователям избегать мошеннических ссылок.

Как сообщает The Verge, некоторые пользователи видят синие галочки рядом с результатами поиска, которые подтверждают, что компании, такие как Apple, являются подлинными.

Молли Шахин, представитель Google, отметила, что компания проводит эксперименты, чтобы помочь пользователям определять надежные организации в интернете.

В данный момент синие галочки можно увидеть у брендов, таких как Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon и HP, но функция пока доступна не всем, так как находится на начальной стадии.

При наведении курсора на галочку появляется сообщение, подтверждающее, что ссылка ведет на официальный сайт. Верификация ссылок осуществляется с помощью автоматических и ручных проверок, а также данных из Merchant Center.

Этот эксперимент может быть связан с функцией Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которая уже используется в Gmail для отображения синей галочки рядом с именем подтвердившего личность отправителя.

Google пока не предоставила официальной информации о планах интеграции этой функции в поиск и не сообщила, когда она станет доступна для большего числа пользователей.