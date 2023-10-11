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Google запустила блокировку просмотра видео на YouTube в браузере Microsoft Edge

Автор На чтение 1 мин Просмотров 823 Опубликовано

В ходе борьбы Google с блокировщиками рекламы на YouTube, пользователи браузера Microsoft Edge столкнулись с ограничениями при просмотре видео на платформе.

Проблема заключается в одной из функций Edge по защите от отслеживания. В самом строгом режиме браузер блокирует сбор Google персональных данных на всех сайтах, включая YouTube.

Компания Google воспринимает это как действие блокировщика и ограничивает функционал Edge в этом режиме, как и для других блокировщиков. Пользователи вынуждены отключать его или покупать YouTube Premium.

Представители Google и Майкрософт пока не прокомментировали ситуацию. Неясно, было ли это умышленным решением или ошибкой с их стороны. Тем не менее, в результате у пользователей Edge появились сложности при просмотре видео на YouTube.

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