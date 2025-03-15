Google запустила бета-тестирование Android Auto 14

Компания Google начала среди участников бета-программы распространять обновления Android Auto 14.

В обновлении предусмотрена подготовка к запуску видеоприложений и браузеров с предупреждениями о том, что использовать такие сервисы можно только при стоянке.

Также изменен термин «автомобиль» на «транспортное средство», что может свидетельствовать о поддержке двухколесного транспорта. Если тестирование пройдет успешно, обновление будет доступно всем пользователям на следующей неделе.

Google призывает участников бета-тестирования оставлять отзывы для улучшения работы системы.