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Google запустила бета-тестирование Android Auto 14

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Компания Google начала среди участников бета-программы распространять обновления Android Auto 14.

В обновлении предусмотрена подготовка к запуску видеоприложений и браузеров с предупреждениями о том, что использовать такие сервисы можно только при стоянке.

Также изменен термин «автомобиль» на «транспортное средство», что может свидетельствовать о поддержке двухколесного транспорта. Если тестирование пройдет успешно, обновление будет доступно всем пользователям на следующей неделе.

Google призывает участников бета-тестирования оставлять отзывы для улучшения работы системы.

Android Auto 14
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