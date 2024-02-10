Google запустила 20-долларовую подписку на переименованную нейросеть

Американская компания Google объявила об изменении имени своего чат-бота Bard на Gemini. Этот нейросетевой ассистент будет доступен на 40 языках и будет интегрирован в сервисы Google Cloud и Workspace.

Кроме того, пользователи смартфонов Android смогут установить приложение Gemini, а владельцы устройств iOS смогут получить доступ к боту через приложение Google.

В декабре 2023 года компания Google представила модель Gemini, которая была встроена в чат-бот Bard и смартфоны Google Pixel 8 Pro. Тогда были представлены три версии модели ИИ: Nano, Pro и Ultra.

Сейчас компания решила интегрировать версии Pro и Ultra в свою экосистему. Для использования Gemini Ultra пользователи должны оформить подписку Gemini Advanced, которая входит в новый план Google One AI Premium с ежемесячной стоимостью $20.