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Google запустила 20-долларовую подписку на переименованную нейросеть

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Американская компания Google объявила об изменении имени своего чат-бота Bard на Gemini. Этот нейросетевой ассистент будет доступен на 40 языках и будет интегрирован в сервисы Google Cloud и Workspace.

Кроме того, пользователи смартфонов Android смогут установить приложение Gemini, а владельцы устройств iOS смогут получить доступ к боту через приложение Google.

В декабре 2023 года компания Google представила модель Gemini, которая была встроена в чат-бот Bard и смартфоны Google Pixel 8 Pro. Тогда были представлены три версии модели ИИ: Nano, Pro и Ultra.

Сейчас компания решила интегрировать версии Pro и Ultra в свою экосистему. Для использования Gemini Ultra пользователи должны оформить подписку Gemini Advanced, которая входит в новый план Google One AI Premium с ежемесячной стоимостью $20.

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