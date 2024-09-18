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Google запускает новую функцию для проверки подлинности изображений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Google анонсировала добавление новой функции в свой поисковый сервис, которая поможет определить, насколько подлинны изображения.

Google запускает новую функцию для проверки подлинности изображений

Эта система распознавания сможет выявлять, существует ли объект на картинке в реальности, был ли он создан искусственным интеллектом или подвергнут обработке.

Новый инструмент разработан в соответствии со спецификацией C2PA и анализирует метаданные изображений. Он сообщает о происхождении картинок, учитывая данные, которые автоматически добавляются графическими редакторами, такими как Photoshop и Lightroom, а также некоторыми сервисами генерации изображений. Это позволяет узнать, было ли изображение обработано или создано с помощью ИИ.

Информация о подлинности будет доступна в поисковике через «трёхточечное» меню в разделе «Об этом изображении», если метаданные присутствуют.

Google планирует реализовать эту новацию в ближайшие месяцы и также рассматривает возможность интеграции инструмента в YouTube, чтобы пользователи могли видеть, как именно создавался контент.

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